Koalition geht verfeindet in die Wahl

Wäre Salzburgs Finanzlandesrat David Brenner nicht der Spekulationsskandal dazwischen gekommen, hätte er dieser Tage das Amt von Landeshauptfrau Gabi Burgstaller vorzeitig übernommen (der KURIER berichtete). So aber endete die politische Karriere des einstigen SPÖ-Shootingstars nach 14 Jahren am Mittwoch um 9.59 Uhr. Der 41-Jährige nützte seine Abschiedsrede vor dem Landtag für Kritik am Noch-Regierungspartner ÖVP, an Politik, Medien – und an sich selbst. „Es fällt mir schwer, Abschied zu nehmen, aber es ist der richtige Schritt.“

Doch mit Brenners Rücktritt war es nicht getan: Ein U-Ausschuss soll den Salzburger Spekulationsskandal aufarbeiten, gleichzeitig wurden am Mittwoch Neuwahlen beschlossen. „Es gibt eine Einigung der vier Landtagsfraktionen auf den 5. Mai“, hieß es von den Grünen. Damit wird dem engen Wahlkalender ein weiterer Termin hinzugefügt – und 2013 wird so zum Superwahljahr.

Trotz Amtsmüdigkeit muss Salzburgs Frontfrau Burgstaller nun erneut in den Wahlkampf ziehen – ein Nachfolger ist nach Brenners Abgang nicht in Sicht. Umfragen sehen Rot und Schwarz Kopf an Kopf, entsprechend emotional wird um die Vorherrschaft gemacht.