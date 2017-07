Die Anweisung an die verhandelnden ÖVP-Politiker war eindeutig: "Räumt dieses Thema aus dem Weg!"

Urheber dieser Botschaft: Sebastian Kurz. Das hinderliche Thema: der Pflegeregress.

Zigtausenden Pflegebedürftigen oder deren Erben wurde alljährlich vom Staat das Vermögen gepfändet, um damit den Bundesländern entstandene Pflegekosten auszugleichen.

Die Fronten verliefen in der Causa wie üblich: Die SPÖ forderte die Abschaffung des Pflegeregresses, die ÖVP bestand auf einer Gegenfinanzierung. Kurz wollte jedoch der SPÖ kein Wahlkampfthema aufspielen und ordnete die Kehrtwende an. Ergebnis: Am Donnerstag, den 29. Juni beschloss der Nationalrat mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grünen und TS die Abschaffung des Pflegeregresses. Per Verfassungsgesetz griff der Bund in die Länderkompetenz ein und untersagte ihnen das Pfänden. Drei Tage nach diesem Beschluss inserierte Kurz die Abschaffung des Pflegeregresses als seinen Erfolg in den Sonntagszeitungen.

Sein Manöver war geglückt.

Bis Donnerstag, den 20. Juli. Nun plötzlich findet Finanzminister Hans Jörg Schelling drastische Worte und spricht im ORF-Radio Vorarlberg von einem "schweren Fehler". Schelling hängt diesen "Fehler" zwar dem Kanzler und dem Sozialminister um, aber er eröffnet der SPÖ die Möglichkeit, das Pflegethema erneut aufzuspielen. Der alte Fuchs, SPÖ-Pensionistenchef Karl Blecha, hakt sofort ein und unterstellt Kurz, heimlich ein "Sozialkürzungsprogramm" zu verfolgen. Sozialminister Alois Stöger fordert von der ÖVP, sich "zur Abschaffung des Pflegeregresses zu bekennen", und Norbert Hofer von der FPÖ meint, die Schelling-Kritik lasse "tief blicken", ohne Wahlkampf hätte die ÖVP den Pflegeregress offenbar nicht abgeschafft.

Was steckt hinter dem Schelling-Manöver?

Schelling kämpft um seine Nachrede als Finanzminister. Er wird mit dieser Regierung aus dem Amt scheiden, das Budget für 2018 wird nicht mehr Schelling erstellen, sondern sein Nachfolger. Wer immer das wird, dürfte mit einem "Kassasturz" starten. In Kenntnis der Mechanik solcher Abläufe fällt die Eröffnungsbilanz in der Regel eher schlecht aus, damit die Erfolgsbilanz dann umso mehr strahlt.

Schelling muss also damit rechnen, dass sein Nachfolger bei der Budgeterstellung auf ein "schwieriges Erbe" aus der Vorgängerregierung verweisen wird. Vor diesem Hintergrund erscheint logisch, dass sich Schelling von manchem Regierungsbeschluss distanziert.

Hinzu kommt, dass sich in informierten Kreisen hartnäckig das Ondit hält, das im Frühjahr ausgehandelte Programm von Reinhold Mitterlehner und Christian Kern sei ebenfalls nicht zur Gänze finanziert. Das Finanzministerium schweigt sich dazu auf KURIER-Anfrage eisern aus. "Da wird vor der Wahl der Deckel drauf gehalten", heißt es in ÖVP-Kreisen.

Und noch etwas bleibt vorerst im Nebel: die Folgekosten von Investitionen in die Sicherheit. Angesichts von Terrorbedrohung und Flüchtlingswelle hat Schelling in den vergangenen Jahren regierungsintern um Sicherheitsausgaben nicht einmalversucht zu kämpfen, wissend, dass er angesichts der öffentlichen Meinung auf verlorenem Posten stand. Doch auch wenn die Aufrüstung von Heer und Polizei berechtigt ist – gratis ist sie nicht. Irgendwann kommt auch hier die volle Rechnung auf den Tisch.



Politik von innen