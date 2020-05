Finale im Kampf um Militärmusik und Kasernen

SP-Verteidigungsminister Gerald Klug hat die schwerste Woche seiner bisherigen Amtszeit vor sich: Er muss durch die Bundesländer tingeln, und den Landeshauptmännern die Schließung von Kasernen und das Auflassen von Militärmusikkapellen schmackhaft machen – denn das Heer ist de facto pleite.

Die Folgen sind bereits spürbar: Die Truppe verliert ihre Fahrzeuge, weil kein Geld für Ersatzteile vorhanden ist. Die Ausbildung wird zurückgefahren. Einschnitte gibt es bei der Luftraumüberwachung und beim Katastrophenschutz. Doch weitere, dramatische Reduktionen treffen nun auch die Länder.

Laut profil stehen auf einer Schließungsliste die Strucker-Kaserne in Tamsweg ( Salzburg), die Hadik-Kaserne in Fehring ( Steiermark), die Radetzky-Kaserne in Horn (NÖ) die Frundsberg-Kaserne in Vomp, und die Pontlatz-Kaserne in Landeck (beide Tirol). Das Heer will sich die Erhaltungskosten sparen. Gleichzeitig müssen die Länder ungleich höhere Strukturmittel aufwenden, um den Wegfall der Arbeitsplätze zu kompensieren. Klug sprach bei der Regierungsklausur in Schladming lediglich von einer "kolportierten Liste".