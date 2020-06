Lehrerdienstrecht geht in Begutachtung

Vergangenen Donnerstag Abend saßen die beiden im Restaurant Pfarrwirt in Grinzing. Was die Krone zu einem weinseligen Titel animierte: Faymann und Pröll hätten einen „Reblaus-Pakt“ besiegelt. Inhalt des „Freundschaftsvertrags zwischen SPÖ und ÖVP“, verewigt in des Pfarrwirts Gästebuch: „An diesem Tisch ist der Gemischte Satz der Politik offenkundig geworden. Er hat sehr gemundet.“

Jene, die am Montag auf den Bruderkuss zwischen dem roten Regierungs- und dem schwarzen Landeschef gehofft hatten, wurden enttäuscht. Und von wegen Reblaus-Vertrag: „Wenn wir einen Geheimpakt hätten schließen wollen, hätten wir uns nicht in einen Gastgarten gesetzt“, sagte Pröll. Ist das Tête-à-tete mit Faymann nicht eine Spitze gegen ÖVP-Chef Michael Spindelegger?

„Ich pflege regelmäßigen Austausch – sowohl mit dem Bundeskanzler als auch mit dem Vizekanzler“, befand Pröll. Faymann sprach ebenfalls von business as usual: „Man muss im Wahlkampf nicht so tun, als ob man sich nicht kenne.“ Mit Verweis auf den Hochwasserschutz ergänzte er: „Diese Zusammenarbeit zwischen Bund und Land ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir auch in einem Wahlkampf etwas Sinnvolles machen.“

Sinnvoll wäre für Faymann wohl, wenn Pröll nicht für Spindelegger werben würde – und die ÖVP nicht wählt. Ein Scherzerl für den Landeshauptmann: „Ich werde dafür kämpfen, dass Michael Spindelegger Kanzler und Werner Faymann Vizekanzler wird.“