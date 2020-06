Faymann: "Dollfuß-Bild gehört nicht ins Parlament"

Am 11. Februar setzen Rot-Schwarz eine Versöhnungsgeste: Bundeskanzler Werner Faymann und Vizekanzler Michael Spindelegger erinnern mit einer Kranzniederlegung beim Mahnmal der Opfer für ein freies Österreich am Wiener Zentralfriedhof an die Ereignisse im Februar 1934.

KURIER: ÖVP und SPÖ haben erstmals 1964 gemeinsam des Bürgerkriegs 1934 gedacht. Wer hatte diesmal die Idee?

Werner Faymann: Die Idee ist gemeinsam entstanden. Man muss aus der Geschichte die richtigen Schlüsse ziehen. Das ist gerade in einer Zeit wichtig, wo in Europa starke soziale Gegensätze aufkommen und rechte, extreme Populisten, stärker werden, wie in Ungarn oder auch in Frankreich. Die Kranzniederlegung beim Mahnmal für die Opfer der Freiheit ist ein richtiges und zeitgemäßes Signal.

Dollfuß war ein rechter Extremist, der Gewalt einsetzte und standrechtliche Hinrichtungen befahl, er war aber auch Nazi-Opfer. Wie ist Ihr Dollfuß-Bild?

Standrechtliche Erschießungen, der Einsatz von Polizei, Militär und Heimwehr gegen Gemeindebauten – der Austrofaschismus ist durch Historiker aufgearbeitet. Die Abschaffung der Demokratie und Dollfuß als Opfer der Nazi ist auch bekannt. In der 2. Republik haben Politiker von den Erfahrungen der Zwischenkriegszeit viel gelernt – es gibt Rückschlüsse bis heute.