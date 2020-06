Faymann: "Sanktionen bewirken Teufelskreis"

Am Montag kommt der neue griechische Premier Alexis Tsipras zu Bundeskanzler Werner Faymann nach Wien, um mit ihm den EU-Gipfel zu besprechen. Es wird einer der spannendsten Gipfel seit Langem: Am Donnerstag kommen die 28 Staats- und Regierungschefs in Brüssel zusammen – und Tsipras ist das erste Mal dabei. Nicht von allen wird er zur Begrüßung umarmt werden wie zuletzt von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Manche sehen in dem selbstbewussten Linken den "Schrecken Europas", der das Krisenmanagement der EU infrage stellt. Beim Gipfel wird er jedenfalls sagen müssen, ob Athen am Hilfsprogramm der Troika weiter teilnehmen wird oder die Staatspleite riskiert.

KURIER: Herr Bundeskanzler, Sie sprechen gerne von europäischer Solidarität. Aber den Griechen wollen Sie nicht mit einem Schuldenschnitt helfen. Ist das nicht unlogisch?

Werner Faymann: Im Rahmen der Hilfsmaßnahmen für Griechenland hat Österreich zwischen acht und neun Milliarden Euro geleistet, das sind Kredite und Haftungen. Ich bin nicht dafür, dass man den Griechen Geld schenkt. Wer soll das bezahlen? Ich unterstütze aber Verhandlungen über technische Kreditkonditionen, damit das Land künftig mehr Spielraum hat, um aus der Krise zu kommen.

Ist das ein Geschäft für uns?

Das habe ich nie gesagt.

Aber die ehemalige Finanzministerin Maria Fekter hat es so gesehen.

Wir helfen Griechenland nicht aus geschäftlichen Gründen.

Sie haben mit Premier Alexis Tsipras telefoniert. Versteht er die Position, dass es keinen Schuldenschnitt geben kann?

Ja. Er will aber die Chance haben, vorzuschlagen, wie Griechenland seine Verpflichtungen gegenüber den EU-Partnern und Institutionen einhält. Genau das hat er mir im Telefonat gesagt.

Wie will es Tsipras anlegen?

Es ist ihm eine großes Anliegen, Korruption und Steuerbetrug zu bekämpfen. Das ist logischer als zu sagen, man muss kürzen oder in der Krise privatisieren.

Glauben Sie, geht es Richtung Grexit oder Griechen-Rettung?

Jetzt kommt es darauf an, wie Tsipras seine Reformpläne umsetzen will. Die Option eines Euro-Austrittes sollte man Europa und Griechenland ersparen.

Griechenland zeigt, dass traditionelle Parteien keine Antworten mehr auf neue Herausforderungen haben, deswegen wurde Syriza auch gewählt. Dieser Trend zeigt sich auch in anderen Ländern.

Das kommt daher, dass Menschen nicht mehr das Gefühl haben, die Politik schützt sie. Die Politik erscheint hilflos. Das Gefühl, es wird alles schlechter, ist verheerend für die Gesellschaft und für die Demokratie.

Und dieses Gefühl wird aber stärker.

Weil die Arbeitslosigkeit von der EU zu wenig entschlossen bekämpft wird. Weil alles, was die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützt, ein wenig verspätet ist.

Sie ist schuld, weil sie zu spät agiert?