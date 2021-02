Familie des Terroropfers klagt die Republik

Vier Menschen wurden von einer Sekunde auf die andere durch den Attentäter Kujtim F. in den Abendstunden des 2. November 2020 gewaltsam aus dem Leben gerissen. Darunter auch die junge Studentin Vanessa, die neben ihrem Kunststudium kellnerte – so auch am verhängnisvollen letzten Abend vor dem zweiten Lockdown.

Das Attentat hat nicht nur Wien geschockt, sondern die Familie des Opfers schwer traumatisiert, vor allem angesichts der zahlreichen Fehler, die den Behörden im Vorfeld des Attentats passiert sind.

Zusätzlich zum Schmerz erfuhr die Familie auch eine Ernüchterung – nämlich wie empathielos und unwürdig die offiziellen Stellen Österreichs mit den Hinterbliebenen umgehen.