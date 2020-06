FP-Spitzen auf geheimer Hass-Seite gegen den Islam

Laut würde das ja keiner öffentlich sagen: „ Muslime – Scheiß-Pack“, „Kameldreckfresser“, „mit Benzin übergießen“. Aber im Internet, unter seinesgleichen? Ungustiös, eklig und verhetzend war der Umgangston, den rund 150 Nutzer des sozialen Netzwerks Facebook in den letzten Monaten pflegten.

„Wir stehen zur FPÖ!“, nennt sich die geheime Facebook-Gruppe, die am Mittwoch wegen Verhetzung, Bildung einer kriminellen Vereinigung und Herabwürdigung religiöser Lehren bei der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt wurde. Doch es waren nicht nur vom Leben Benachteiligte, die ihren Frust am virtuellen Stammtisch auslebten: Mitglieder der Führungsmannschaft der FPÖ saßen da erste Reihe fußfrei und sah tatenlos zu, wenn etwa User Bruno H. am 4. Juli postete: „Allen Muslimen gehört der Schwanz abgeschnitten oder zurückamputiert.“ Oder wenn User Max E. G. am 22. Juli schrieb: „ Islam gehört AUSGEROTTET!“