TV-Duelle: Grüne, BZÖ und FPÖ profitierten

Haiders Erben lagen sich zur besten Sendezeit live in den Armen. Blaue Blutsbrüder bekriegen sich nicht auf offener Bühne. Statt des angesagten TV-Duells flüchteten sich Heinz-Christian Strache und Josef Bucher zuletzt in ein Match zwei gegen eine – Moderatorin Ingrid Thurnher, die mit Fragen zur Kärntner Hypo-Pleite – der blau-orangen Erbsünde – tapfer nicht lockerließ. Frank Stronach verabschiedete sich mit galantem Geplänkel mit Eva Glawischnig von der TV-Bühne. Die Auftritte in den Elefantenrunden überlässt er seinen Mitstreitern – viel Porzellan gibt es für Stronachs Reserve-Elefanten ohnehin nicht mehr zu zerschlagen.

Zwei Dutzend Live-Debatten boten die TV-Sender; dazu kamen jede Menge Live-Chats im Internet; Leser-Fragen und Interviews gab es in den Zeitungen – auch im KURIER. Aber keine Spur vom Overkill, den Pessimisten befürchteten: Dreieinhalb Millionen Menschen verfolgten mindestens eine der ORF-Debatten. Das ist mehr als jeder zweite Wahlberechtigte.

Dick auf der Haben-Seite zählt nach diesem Polit-Marathon: Die Österreicher lassen sich ihr Interesse an Politik trotz überwältigender Politiker-Verdrossenheit nicht austreiben. Die bleibt aber brandgefährlich wie nie zuvor. Die überwiegende Mehrheit hält Politiker für „nicht vertrauenswürdig“. Ein Pauschal-Urteil, das ungerecht, unfair und oberflächlich ist. Einen nachhaltigen Beitrag zur Vertrauensbildung leistet das Dauercatchen im TV nicht. Da ist zum einen die vor allem im ORF gebotene Paarung „jeder gegen jeden“. Bei mildem Licht betrachtet ein TV-Angebot mehr zur Befriedigung des archaischen Bedürfnisses nach Gladiatoren-Kämpfen, zudem harmloser als etwa die Formel 1: Schließlich ist garantiert, dass am Ende alle körperlich unversehrt vom Kampfplatz gehen.