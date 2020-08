Experte: "Wahllose Corona-Massentests machen wenig Sinn"

Der Grazer Public-Health-Experte Martin Sprenger von der MedUni Graz hält so manche Anti-Corona-Maßnahme der Regierung für Aktionismus, der gesundheitsmäßig wenig Sinn mache. Konkret kritisierte Sprenger im Ö1 Mittagsjournal das "wahllose Testen" von Urlaubsrückkehrern aus Kroatien auf das Covid-19-Virus. Viele Menschen würden durch die Tests unnötig in Quarantäne geschickt und dadurch vom Arbeiten abgehalten. Auch das Fiebermessen an den Grenzen hält er für "reinen Aktionismus".