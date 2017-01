Der Zwangsheirat entkommen

Sabatina James ist nicht ihr richtiger Name. Der eMail-Verkehr läuft über Dritte und wer mit der Menschenrechtsaktivistin telefonieren möchte, muss auf ihren Anruf warten. Die Nummer ist unterdrückt, ihr Aufenthaltsort geheim. Der Grund: Wegen ihrer Positionierung gegen den Islam lebt sie in einem Opferschutzprogramm. In ihrem Buch "Scharia in Deutschland: Wenn die Gesetze des Islam das Recht brechen" (Knaur-Verlag) setzt sie Muslime fast mit Islamisten gleich. Ihre persönliche Geschichte ist beeindruckend: Sie wuchs in Pakistan auf, sollte in Österreich mit ihrem Cousin zwangsverheiratet werden, lehnte sich aber dagegen auf. Auch ihr Vater bedrohte sie mit dem Tod.

