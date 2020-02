Eurofighter: Verfahren wegen Doskozil-Anzeige soll eingestellt werden

Kritik an den bezüglich Teilen des Eurofighter-Verfahrens kolportierten Einstellungs-Plänen der Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) kommt von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ( ÖVP). "Gerade jetzt sollte man dranbleiben und aufklären statt einstellen", sagte Tanner in einer Aussendung am Samstag. Österreich habe einen Anspruch auf Wiedergutmachung.

"Nachdem gerade jetzt nach 17 Jahren durch das Eingeständnis von Airbus in den USA wieder Bewegung in die Sache reingekommen ist, finde ich es wirklich sonderbar, dass die WKSTA die Empfehlung ausspricht einzustellen", findet Tanner. Damit erschwere die WKStA den Weg zu einer vollständigen Aufklärung erheblich.