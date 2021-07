Eurofighter-U-Ausschuss startet mit Kronzeugen

Der grüne Frontmann Peter Pilz macht kein großes Geheimnis daraus, was er sich zum Auftakt des Eurofighter Untersuchungsausschusses vom Zeugen Wolfgang Peschorn erwartet. Der Leiter Finanzprokuratur hat das Zeug, "Kronzeuge zu werden", meint Pilz.

Warum gerade Peschorn? Als oberster Anwalt der Republik war er 2007 eine "zentrale Figur", so FPÖ-Fraktionsführer Walter Rosenkranz, bei den Verhandlungen für den sogenannten Darabos-Vergleichsdeal. Damals war er gerade erst wenige Monate in diesem Amt tätig. Nicht selten wird Peschorn in dieser Rolle als "der mächtigste Beamte des Landes" bezeichnet.

Mag sein, dass Peschorn deswegen alles akribisch hinterfragte und jede Einzelheit mittels Aktenvermerk fest hielt, weil er sich als neuer Chef der Finanzprokuratur keiner Kritik aussetzen wollte. Tatsache ist aber: Gerade Peschorns detaillierte Dokumentationen könnten nun zur "Munition gegen Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos werden", so Rosenkranz.