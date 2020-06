Rumpold und die „Leider-nicht-Anklage“

Umso mehr sorgte am Dienstag eine Meldung des Falter für Aufsehen. Denn just in der Verhandlungspause von Rumpolds Telekom-Prozess (am 10. Juni wird in Wien weiter der Frage nachgegangen, ob Rumpold von der Telekom 600.000 € ohne Gegenleistung bekommen und sich der Untreue mit schuldig gemacht hat) veröffentlichte die Stadtzeitung Teile des Eurofighter-Aktes, also die Aufzeichnungen der Justiz zu den Ermittlungen gegen Rumpold in Sachen EADS.

Und in eben diesen übt der Rechtsschutzbeauftragte im Ministerium, Robert Jerabek, heftige Kritik an der Staatsanwaltschaft. Von „unerträglichen Fehlentscheidungen“ und einer „nicht ausreichenden Klärung des Sachverhalts“ ist laut Falter die Rede.

Das Problem ist nur: die „Fehlentscheidungen“ beziehen sich nicht auf Rumpold, sondern auf einen anderen Aspekt der Ermittlungen. Dass das Verfahren gegen den FPÖ-Werber eingestellt wurde, das kritisierte damals nicht einmal Jerabek.

Und was ist mit der Pressekonferenz um 96.000 €? Wurden derlei Rechnungen nicht auf ihre Plausibilität geprüft? „Natürlich wurde das gemacht“, sagte am Dienstag Gerhard Jarosch, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wien. Das Ergebnis reiche aber nicht für Ermittlungen oder gar eine Anklage. „Für alle Ausgaben gibt es Rechnungen, Belege. Die Leistungen wurden teuer eingekauft, aber sie wurden erbracht – von Caterern, Event-Beratern etc.“

Auch der Vorhalt man habe Rumpold bzw. seine Mitarbeiter nicht befragt, ist falsch. Jarosch: „Wir haben beispielsweise eine Mitarbeiterin befragt.“ Diese habe sinngemäß ausgesagt, man habe damals in Rumpolds Agentur für Eurofighter-Veranstaltungen zwar Vergleichsanbote eingeholt, dies auf Betreiben von Frau Rumpold aber eingestellt. Laut der Mitarbeiterin soll sie gesagt haben, bei Eurofighter-Veranstaltungen sei es egal, wer am billigsten biete – die Rechnungen zahle ohnehin EADS.