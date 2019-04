Eurofighter-Ausschuss: Republik kaufte 2017 Airbus-Helikopter

Die NEOS prangern heute eine aus ihre Sicht fragwürdige Bestellung im Jahr 2017 an. Noch kurz vor dem Regierungswechsel im Dezember 2017 orderte das Innenmisterium, damals unter Wolfgang Sobotka ( ÖVP) sechs neue Airbus-Hubschrauber. "Das ist eine Riesensauerei", erzählte NEOS-Mandatar Michael Bernhard gegenüber der APA.

Keine Ausschreibung

Bernhard ist sauer, da der U-Ausschuss gerade den Airbus-Konzern und dessen fragwürdige Zahlungen in Multimillionenhöhe behandelt. Mit diesen soll das Abfangjäger-Geschäft mit Österreich mutmaßlich in Gang gebracht worden sein. Die rot-schwarze Bundesregierung hat Airbus Anfang 2017 verklagt. Trotz dieser Klage bestellte Sobotka ohne vorherige Ausschreibung am 5.Dezember 2017 vier zweimotorige Hubschrauber um 24,49 Mio. Euro sowie zwei einmotorige Modelle um 6,66 Mio. Euro. Zwei davon sind bereits bei der Luftfahrtbehörde registriert, die restlichen sollen im Laufe diesen Jahres folgen.

NEOS fühlen sich vorgeführt

Rein rechtlich scheint die Vorgangsweise gedeckt zu sein, ähnlich war das Innenministerium auch 2018 bei der Nachbeschaffung von Steyr-Sturmgewehren vorgegangen. Die NEOS zeigen sich trotzdem erzürnt. Bernhard sieht sich durch Sobotka, der inzwischen als Nationalratspräsident und als Vorsitzender des Eurofighter-U-Ausschusses fungiert, an der Nase herumgeführt. Seit Monaten überlege man im Ausschuss, wie Airbus von weiteren Ausschreibungen ausgeschlossen werden könne, trotzdem sei nie ein Wort über die Bestellung der Hubschrauber gefallen.