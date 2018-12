EU-Kommissarin? „Das mache ich sicher nicht“

Was macht man nach 48 Stunden Non-Stop-Verhandlungen. Fällt man todmüde ins Bett, oder trinkt man auf die Vereinbarung? In meinem Fall bin ich ins Hotelzimmer gegangen und habe meinen Sohn gestillt (lacht). Er war wirklich grantig, dass ich nicht da war. Ich hatte nur eine Stunde Zeit, weil um acht Uhr ging es mit dem Rat der EU-Energieminister weiter. In Brüssel ging es wirklich fast rund um die Uhr durch.

Sie sind direkt vom UN-Klimagipfel nach Brüssel gekommen. Wie gut ist dieses 130-Seiten Regelwerk von Katowice, wenn es zwar eine Berichtspflicht über die Einhaltung der Klimaziele, aber keine Sanktionen bei Nichteinhaltung gibt. Die Klimaforscherin Renate Kromp-Kolb gab den Richtlinien ein Befriedigend bis Genügend. Welche Note würden Sie dem Regelwerk geben?

Es haben sich 196 Staaten auf einen gemeinsamen Text verständigt, der ein Reduktionsziel von 1,5 Grad beinhaltet. Und das obwohl, die USA, Brasilien, Australien und die Vereinigten Arabischen Emirate das Abkommen an sich in Frage gestellt haben. Wir haben als EU alles dafür getan, dass die Staatengemeinschaft zusammenbleibt und dass wir einen Weg finden, auf den sich alle verständigen können. Das mag aus Sicht einer Expertin, die in Wien in ihrem Büro sitzt, zu wenig sein. Es war aber mehr als eine Kraftanstrengung – inklusive drei schlaflosen Nächten – mit den Staaten solange zu verhandeln, bis man eine Einigung hat. Dass es keine Sanktionen gibt, stimmt nicht. Es werden Strafzahlungen fällig, wenn man sich an die Reduktionen nicht hält. In einer Zeit ,in der die nationalen Mechanismen immer stärker werden, dennoch den Gipfel mit einem Ergebnis abzuschließen, ist für mich ein Erfolg.

Das Mädchen Greta Thunberg hat in ihrer Rede appelliert, dass die Bevölkerung nun zeigen muss, dass sie die Veränderung will, dann wird die Politik nachziehen müssen. Ist das so?

Hier stehen sich zwei Phänomene gegenüber: Da die 15-jährige Greta Thunberg, dort die Gelbwesten-Proteste in Frankreich. Es ist schon zur Normalität geworden, dass man sich Beispiele herauspickt, die die eigene Meinung bestätigen. Für die einen nimmt der Staat zu viel aus der Tasche. Für die anderen wird von Seiten der Staates zu wenig getan. Das hält sich fast ein wenig die Waage. Beim Klimaschutz sehen wir nach wie vor die Einstellung, dass die Bürger sagen: Ja, es muss Maßnahmen geben – aber bitte nicht bei mir. Gerade die EU hat in dieser Woche gezeigt, dass gleich eine Woche nachdem das Regelwerk aufgestellt wurde, auch die ersten Maßnahmen gesetzt wurden.