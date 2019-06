EU-Gipfel: Klima und Kandidaten – Lostage für Europa

Bei all dem Tauziehen um die mächtigsten Jobs in der EU wird die Zeit knapp: Noch ehe sich das EU-Parlament am 2. Juli neu konstituiert, müsse über die Topjobs entschieden sein, verlangt Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel. Denn dann wird bereits der neue EU-Parlamentspräsident gekürt. Erstmals könnte das Amt an die Grünen gehen – und dabei fällt auffällig oft der Name der jungen deutschen EU-Abgeordneten Ska Keller.