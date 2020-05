Erster Unfall in der Rettungsgasse

Ab Montag droht Ähnliches, denn da bereits bei zähflüssigem Verkehr immer eine Gasse offengehalten werden muss, könnte es auf den Wiener Stadteinfahrten – allen voran auf der Südosttangente und der A 2 – zu Drängeleien und Chaos kommen.

Vielfach regiert auch noch das Unwissen bei den Lenkern, die Automobilclubs werden derzeit mit Fragen bombardiert. Bei vielen Feuerwehren wird ernsthaft angefragt, ob auch für diese Platz gemacht werden muss, da es ja Rettungsgasse und nicht Feuerwehrgasse heißt.

"Wir strafen derzeit noch nicht, jetzt steht einmal die Öffentlichkeitsarbeit im Vordergrund", sagt Oberst Karl Wammerl von der Wiener Verkehrspolizei. Auch in Niederösterreich wollen die Beamten "zurückhaltend" vorgehen. Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, dass die Rettungsgasse in Einzelfällen funktioniert, manchmal aber gar nicht. Vor allem bei drei Spuren wissen wenige, dass nur die ganz linke Spur nach links fährt. "In der Mitte fahren einige nach links und andere richtig nach rechts", berichtet ein Verkehrspolizist.

