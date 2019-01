Erneut verheerende Treibhausgas-Bilanz

Schon das dritte Jahr in Folge legt Österreichs Klimapolitik einen Bauchfleck hin. Vom angeblichen Klimaschutz-Musterschüler sind wir weiter entfernt denn je. Das zeigen die neuesten Daten des Umweltbundesamts, wonach die Treibhausgas-Emissionen 2017 im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen sind.

Seit 2013 gelten in Österreich gesetzliche Höchstmengen beim Verkehr, bei Gebäuden, in der Landwirtschaft und für die Abfallwirtschaft. Das gesetzliche Ziel für 2017 wurde verfehlt. Die tatsächlichen Emissionen dieser Sektoren liegen bei rund 51,7 Millionen Tonnen und damit um rund 2,1 Millionen Tonnen über dem Zielwert von 49,5 Millionen Tonnen. Im EU-Vergleich (1990 bis 2016) liegt Österreich an fünftletzter Stelle. Während etwa Dänemark seit 1990 27,5 Prozent Emissionen einsparen konnte, legte Österreich um über ein Prozent zu.

Besonders der Verkehrsbereich ist für den -Anstieg verantwortlich. Das hat mit dem im Vergleich zum Ausland billigeren Dieselpreis zu tun, aber auch mit immer größeren Fahrzeugen. Dazu kamen 2017 überdurchschnittlich viele Heiztage.