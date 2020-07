Entscheidung zu Verschärfung der Maskenpflicht fällt morgen

134 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden am heutigen Samstag in Österreich gemeldet. Tags zuvor waren es 169 – so viele wie seit Mitte April nicht mehr. Noch sei die Lage unter Kontrolle, da sich die meisten Neuinfektionen auf einige eingrenzbare Ausbrüche konzentrieren, beruhigt die Bundesregierung.

Eine Entwarnung für Gesamtösterreich bedeute das allerdings nicht. Aus diesem Grund werden Kanzler, Vizekanzler, Gesundheits- und Innenminister morgen zusammentreffen und über das weitere Vorgehen beraten.

Zentraler Punkt wird dabei eine neuerliche, bundesweite Verschärfung der Maskenpflicht sein. Eine solche könnte notwendig werden, hatte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag in der ZIB2 angekündigt. Ob, ab wann und in welchen Bereichen, das will die Bundesregierung bei ihrem Treffen festlegen. Auch darüber, welche Parameter für eine Wiedereinführung ausschlaggebend sein sollen, müssen sich die Regierungsvertreter einigen. Aktuell gibt es keine einheitliche Verpflichtung, was das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes betrifft.

Außerdem wünscht sich Kurz mehr Tempo bei der Etablierung eines Ampelsystems, das die Ansteckungsgefahr bis auf Bezirksebenen heruntergebrochen anzeigt. So könne man in betroffenen Gegenden zusätzlich zur Maskenpflicht ein zielgerichtetes Vorgehen ermöglichen.