ÖGB fordert Sofort-Milliarde

Seine Rechnung ist simpel: Bis zu 400 Millionen habe die Verwaltungsreform-Gruppe der Regierung bereits gefunden (der KURIER berichtete). Weitere 300 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr aus dem EU-Budget nach Österreich zurück fließen. Und Finanzminister Hans Jörg Schelling ( ÖVP) hat in seinem jüngsten Schreiben an die EU-Kommission dargelegt, wo er noch überall Hunderte Millionen hernehmen will – von den Ländern, über Kürzungen bei Subventionen oder den Ermessensausgaben der Ministerien bis hin zur Betrugsbekämpfung.

Daraus folgert auch Muchitsch: "Eine Entlastung um eine Milliarde, am besten gleich Anfang 2015." Nur so bleibe die Bundesregierung, die ständig "mehr im Börsel für die Menschen" verspreche, bei der Bevölkerung glaubwürdig.

Ganz so einfach wird die Rechnung der Spitzengewerkschafter aber kaum aufgehen. Zu groß ist insgesamt das Budgetproblem. Finanzminister Schelling hat deshalb wiederholt von einer Steuerreform frühestens ab dem Jahr 2016 gesprochen. Der Spielraum für eine Steuerreform ist schlicht noch nicht erarbeitet, schon gar nicht, wenn gleichzeitig das Budgetdefizit gesenkt werden soll.