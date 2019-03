Elefantenrunde zur EU-Wahl: "Sie dürfen nicht kuscheln"

Strategisch am spannendsten – und damit ist man bei der Eingangsfrage – war zweifelsohne, wie es die Kandidaten der Regierungsparteien miteinander halten. Gibt es überhaupt eine Wahlkampfführung, in der sich der EU-Kritiker Vilimsky und EU-Verteidiger Karas dauerhaft nicht in die Quere kommen?

Hofer glaubt ja. „Die beiden können und dürfen nicht kuscheln, aber das wollen sie auch nicht. Karas kann sich als der Kandidat darstellen, der die Integration Europas in den Mittelpunkt stellt, während Vilimsky versuchen muss, die FPÖ als einzig relevante EU-kritische Kraft zu präsentieren.“

EU-Auskenner

Von einem solchen Szenario, da ist auch Politik-Analyst Peter Filzmaier sicher, würden beide profitieren. „Wenn der EU-Auskenner Karas mit dem EU-Skeptiker Vilimsky diskutiert, nehmen beide den anderen Kandidaten damit Platz und Zeit im Wahlkampf weg“, sagt Filzmaier.