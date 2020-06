Heinisch-Hosek zieht Sparpläne zurück

Ob dieses Drucks – und wohl auch der Sorge, dass die SPÖ damit eines ihrer Kernthemen verspielt – tat Heinisch gestern kund, von ihren Vorhaben zu lassen: "Zurück an den Start. Ich werde alle Verordnungen zurücknehmen." Nach Ostern will sie bei Schulgipfeln mit Bildungslandes­räten, Landesschulratspräsidenten, Eltern-, Schüler-, Lehrervertretern Spar-Alternativen beraten.

Dieses Jahr muss die Ministerin ja 57 Millionen Euro einsparen, im kommenden Jahr 60 Millionen; das sind je 0,75 % des Acht-Milliarden-Schulbudgets – von dem 93 Prozent durch Lehrerkosten gebunden sind.

Heinisch wollte ein Drittel der 57 Millionen in der Verwaltung hereinholen, den Rest durch größere Schülergruppen in manchen Fächern an AHS-Oberstufen, berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, weniger Zusatzlehrern an den NMS. Darüber hinaus sollte der Bund 30 Millionen pro Jahr lukrieren: Indem er den Ländern mehr Geld für jene Landeslehrer (Volks-, Haupt-, Sonderschule, NMS, Polytechnische Schule) abverlangt, die sie über den Stellenplan hinaus anstellen (siehe unten). All das will Heinisch bei den Schulgipfeln debattieren: "Wir müssen über Kostentransparenz beim Lehrereinsatz ebenso {C}{C}reden wie über Gruppen- und Klassengrößen."

Dass es beim vorgegebenen Sparvolumen bleibt, wird im schwarzen Finanzministerium klar gestellt: Jedes Ressort müsse "einen Beitrag zu den in der Bundesregierung vereinbarten Einsparungen leisten. Wie diese am verträglichsten realisiert werden, liegt in der Verantwortung der einzelnen Ressorts." In der ÖVP wird geätzt: Wenn Heinisch-Hosek "beim ersten Gegenwind umfällt", sei das ihre und des Kanzlers Sache. Im Ressort von Michael Spindelegger heißt es süffisant: "Wir sind überzeugt davon, dass die Bundesministerin so einspart, dass die vorhandenen Mittel bestmöglich bei den Kindern ankommen. Und im Gegenzug veraltete Strukturen aufgebrochen werden."