Ein Kanzler als Quotenlieferant

Welche Politik Sebastian Kurz in Österreich wirklich macht, darüber sind die deutschen Journalisten-Kollegen uneins. So kann man mitunter in Leitartikeln der gleichen Zeitung lesen, dass Kurz „besser ist als Merkel“, aber genau so, dass er „eine Dilettantenregierung führt“.

Dass der Kanzler vom internationalen Medienhype um seine Person profitiert, ist evident. Insbesondere

aus dem deutschsprachigen Nachbarland hallt das Echo über die Grenze zurück.

Der Hype birgt aber auch ein Risiko für ihn. Medien tendieren dazu, sich an ihren Lieblingen zu rächen, wenn deren Stern – aus welchem Grund immer – irgendwann ins Sinken gerät. Emmanuel Macron muss diese bittere Erfahrung gerade machen.daniela.kittner