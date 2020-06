Drei-Tage-Marathon als Wahlkampf-Auftakt

Auch eine Dringliche Anfrage der FPÖ zur US-Spionagetätigkeit in Österreich blieb ohne Folgen. Es ist zwar nicht bekannt, ob Sitzungen im Nationalrat unter oder über der Wahrnehmungsschwelle des US-Geheimdienstes liegen. Unabhängig davon versprach Kanzler Faymann, umfassend aufzuklären.

Heftige Vorwürfe kamen in diesem Zusammenhang von Grün-Mandatar Peter Pilz in Richtung Verteidigungsminister Gerald Klug. Pilz verlangte die Aufkündigung der Datenschutzabkommen mit den USA. Die „freiwillige Nachschau“ im Jet des bolivianischen Staatschefs Morales am Wiener Flughafen sei nur auf Wunsch der CIA erfolgt.

Anwesend war am Freitag im Parlament auch der rebellische Waldviertler Schuhhersteller Heini Staudinger. Der Unternehmen hat sich mit seinen alternativen Finanzierungsmethoden den Zorn der Finanzmarktaufsicht zugezogen – und hoffte vergebens auf eine Lösung. Die dank Staudinger diskutierten Darlehensmodelle wurden nicht auf nachhaltige Beine gestellt.