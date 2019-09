Die schwierige Koalitionsbildung: Skepsis bei SPÖ und Grünen

Die NEOS haben sich grundsätzlich zu Gesprächen bereit erklärt.

In der ÖVP wurde am Wahlabend mehrfach betont, dass zunächst der Bundespräsident am Wort sei und dann Gespräche beginnen würden. Die ÖVP möchte dabei ihre Wahlversprechen möglichst gut umsetzen, so Generalsekretär Karl Nehammer gegenüber dem ORF.