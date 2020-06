Die Melkkühe für Anwälte und Berater

E in Vorstand soll managen. Nicht dauernd Beratungsaufträge verteilen und sich dann dahinter verstecken." Seit Jahren kritisiert Anlegerschützer Wilhelm Rasinger die Beratungskosten der teilstaatlichen, börsenotierten Telekom Austria. Und fühlt sich permanent "mit Wischiwaschi-Antworten abgespeist". Das wird ihm bei der nächsten Hauptversammlung am 23. Mai vermutlich wieder so ergehen.

Telekom-Chef Hannes Ametsreiter führt die Tradition seiner Vorgänger Boris Nemsic und Heinz Sundt – beide Beschuldigte in der Kursmanipulationsaffäre – fort. Im Geschäftsbericht 2011 finden sich unter "Rechts- und sonstiger Beratungsaufwand" 40,235 Millionen Euro. Für Anwälte, Consulter für Übernahmen, Management und IT sowie Wirtschaftsprüfer. Seit 2007 cashten Berater aller Art von der Telekom die üppige Summe von 202 Millionen Euro (siehe Grafik) .

Drei Millionen entfielen auf das von Ametsreiter initiierte Screening der Skandal-Vergangenheit (Ex-Lobbyist Hochegger usw.) mithilfe von Deloitte. Die Kosten für die von Aufsichtsratspräsident Markus Beyrer, Chef der Staatsholding ÖIAG (mit 28 Prozent größter Aktionär) angeordnete neue Task-Force unter der Leitung der deutschen BDO sind noch nicht berücksichtigt. " Handelsüblich" seien die Honorare, gerade einmal 0,9 Prozent des Konzernumsatzes, wiegelt die Telekom ab. Man habe im Vorjahr schließlich Mobilfunk und Festnetz integriert, drei Akquisitionen abgeschlossen und (erfolglos) für die Telekom Srbija geboten. Jene 17 Millionen Euro, die zudem für Rechtsstreitigkeiten rückgestellt sind, beträfen nicht die Korruptionskiste.