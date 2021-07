Im Dunstkreis der blauen Blüte

Der Kult um die Kornblume entsprang aber schon viel früher. In der Romantik (18. und 19. Jahrhundert) war sie wegen ihrer Blautöne ein beliebtes Motiv für Dichter und Maler. Nicht wenige Menschen trugen sie in ihren Haaren oder flochten Kränze. So auch die jung verstorbene Königin Luise von Preußen (1776-1810). Nach der Niederlage gegen Napoleon 1806 in Jena und Auerstedt war die Königsfamilie auf der Flucht nach Ostpreußen. Als ein Rad der Kutsche brach, soll Luise ihren Kindern Kränze aus Kornblumen geflochten haben. Ihr Sohn, der spätere Kaiser Wilhelm I., und Otto von Bismarck, erster deutscher Reichskanzler, erklärten das Gewächs daraufhin zu ihrer Lieblingsblume und zum "preußischen Staatssymbol".

In einem Brief vom 2. September 1895 hielt der deutsche Schriftsteller Theodor Fontane fest, dass Berlin zur goldenen Hochzeit des Kaiserpaars Wilhelm I. und Augusta 1879 aussah, "wie eine große Kornblume. Die Felder waren geplündert, alle Preußen zieren sich heute in Kornblumen rum, es gibt keine Blume, die das Preußische so gut ausdrückt wie diese hübsche Gottesschöpfung von etwas sterilem Charakter".