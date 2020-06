Die Frauen und das "Gwirks mit der Quote"

Bundesregierung

Martin Thür

FamilienministerinSophie Karmasin ist eine von fünf Frauen im Team der 16-köpfigen. Die frühere Unternehmerin, die seit einem Jahr für diedas Familienministerium leitet, setzt sich im Gespräch mitfür die „Flexi-Quote“ ein, um denFrauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen. Gesetzliche Quotenregelungen hält sie für „zu starr und zu strikt“, sie setzt auf Flexibilität, Anreizmodelle und Freiwilligkeit.

SPÖ-Parteirebellin Sonja Ablinger schied nach der letzten Wahl aus dem Nationalrat aus. Dort beträgt der Anteil an weiblichen Abgeordneten derzeit 30 Prozent. Nach dem Tod von Parlamentspräsidentin Barbara Prammer und den darauffolgenden Personalrochaden hätte Ablinger wieder zum Zug kommen müssen – hätte sich die SPÖ an ihr eigenes Statut und die darin festgehaltene Quotenregelung gehalten. Dass einem Mann der Vorzug gegeben wurde, erhitzt besonders im Vorfeld des roten Parteitags am 28. und 29. November die Gemüter vieler Sozialdemokratinnen. Es gebe viel „Unmut bei den Frauen“, sagt Ablinger.



Noch drastischer stellt sich der Frauenanteil in Führungspositionen in der Wirtschaft dar: Unter den Top 200 österreichischen Unternehmen haben lediglich zwölf Prozent eine weibliche Geschäftsführung. Unternehmerin Eveline Steinberger-Kern Stein empfiehlt, öfter aufzuzeigen: „Wenn man wartet, bis man gefragt wird, (..) ist man schon die Zweite.“ Es sei „nicht schwierig, eine qualifizierte Frau zu finden, (..) aber es ist schwierig, einem qualifizierten Mann zu sagen: Du kommst jetzt nicht dran.“

Sendungsbeginn: Montag, 24. November, 22.25 Uhr auf ATV.