Die blau-orange Buberl-Weglegung

In seinem früheren Leben war Walter Meischberger eine große Nummer in der FPÖ: Drei Mal Spitzenkandidat der Tiroler Freiheitlichen, jüngster FPÖ-Bundesrat, später Nationalratsabgeordneter, stellvertretender Klubobmann, dazu Wahlkampfleiter, Bundesgeschäftsführer und Generalsekretär – abgesehen vom Parteichef gab es keinen wichtigen Job bei den Blauen, den der Adlatus von Jörg Haider in den 90er-Jahren nicht gehabt hat.

Heute will der 52-Jährige nichts von alldem wissen. Ehe Meischberger am Mittwoch im Untersuchungsausschuss eine Frage beantwortete, legte der einst so mächtige Blaue wert auf eine frappierende Feststellung: Er sei kein Freiheitlicher, sondern Privatier; er sei nicht Parteimitglied, sondern Wechselwähler. Kurzum: Mit der FPÖ habe er nichts am Hut. Die Aufträge aus dem blauen Dunstkreis, die Nähe zum FPÖ-Minister Grasser? Haben damit nichts zu tun.

So gesehen war es konsequent, dass sich auch der Fraktionsführer des BZÖ im U-Ausschuss, Stefan Petzner, von "Meischi" distanzierte ("Sie waren nie BZÖ-Mitglied, oder?") und den umstrittenen Ex-Politiker ins politische Niemandsland beförderte.

Nicht FPÖ, schon gar nicht BZÖ – wo gehört er dann ideologisch hin, der Walter Meischberger? Und was ist mit dem Rest der blauen Buberl-Partie, mit Gernot Rumpold und dem ehemaligen Stellvertreter Jörg Haiders, mit Karl-Heinz Grasser?

Geht’s nach der FPÖ, oder genauer: nach der Strache-FPÖ, dann ist die Sache einfach: Vor dem Jahr 2005 war Heinz-Christian Strache zwar Wiener Parteichef. Mit allfälligen Malversationen der Bundespartei und den genannten Herrschaften will er aber nichts zu tun gehabt haben.

Mag sein, dass Rumpold FPÖ-Landesgeschäftsführer, Bundesrat und sechs Jahre lang Bundesgeschäftsführer der FPÖ war. Mit den Freiheitlichen hat er heute nichts zu schaffen – sagt die FPÖ.

Also ist er dem BZÖ zuzuordnen? "Nicht wirklich", antwortet BZÖ-Mann Petzner. "Die viel zitierte Buberlpartie (und damit Rumpold) war Teil der Haider-FPÖ der 90er-Jahre. Mit dem BZÖ unter Josef Bucher hat sie nichts zu tun."