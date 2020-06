Der Zocker-Skandal trägt rouge

Gabi Burgstaller und die SPÖ müssen die Niederlage längst geahnt haben.

Natürlich pflegen Wahlen mitunter anders auszugehen, als Umfragen es bisweilen prognostizieren.

Doch der Trend, wonach die SPÖ weitaus dramatischer verlieren wird als die Volkspartei, der war in Salzburg seit Wochen spür- und messbar.

Bereits am 21. April hatte Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer die Salzburger Volkspartei in einer für den KURIER erstellten OGM-Studie bei 32 und die SPÖ bei nur 29 Prozent. „Wir sind als einziges Institut in der Grundfrage, wer Erster wird, richtig gelegen. Alle anderen haben ein Kopf-an-Kopf-Rennen prophezeit“, sagte Bachmayer gestern.