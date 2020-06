Der lange Weg zum neuen U-Ausschuss

Ihm wurde da sehr unrecht getan." Barbara Prammer kränkt die Sache mit ihrem Stellvertreter, ein wenig zumindest. Und deshalb wollte die Präsidentin des Nationalrats am Dienstag manches zurechtrücken. Über Pfingsten war der Zweite Nationalratspräsident Karlheinz Kopf gescholten worden, weil er dem Hohen Haus eine " Geheimschutzordnung" und damit neue, strengere Geheimhaltungsregeln verpassen wolle.

Das stimme so einfach nicht, sagte Prammer am Dienstag. Kopf habe erstens in ihrem Auftrag gehandelt – er erarbeitete nur eine "Diskussionsgrundlage"; und zweitens werde in die Geheimschutzordnung "zu viel hineingeheimnisst".

Wie ist die Sache wirklich? Laut Prammer handelt es sich dabei um ein Stück Normalität, "das es in den meisten Parlamenten längst gibt". Konkret soll die Geheimschutzordnung regeln, bei welchen der Tausenden Dokumente, die im Hohen Haus zirkulieren, Geheimhaltung legitim bzw. geboten ist. "Grundsätzlich bleibt die Arbeit des Parlaments natürlich öffentlich", sagt Prammer. "Aber derzeit haben wir für den Umgang mit sensiblen Dokumenten gar keine Regeln. Die Präsidentin entscheidet im Freiflug."

So sei es zuletzt etwa problematisch gewesen, dass bei der Abstimmung über den ESM Dokumente zur finanziellen Verfasstheit des Staates zugänglich waren, die im schlimmsten Fall zum Nachteil der Republik hätten verwendet werden können.