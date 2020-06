Der KURIER live aus dem U-Ausschuss

14:20

Jarolim hat eine letzte Frage zu Zahlungen von Schieszler an Mensdorff. Ein letztes Mal vor der nächsten Auskunftsperson, Alfred Gajdosik, sagt Mensdorff: "Ich entschlage mich." Die KURIER-Redaktion macht sich damit auf den Weg zurück in die Redaktion und verabschiedet sich an dieser Stelle bis Morgen.

14:17

Amon regt sich wieder auf, dass die anderen Fraktionen Petzners Listen nicht vorher auch ausgehändigt bekommen haben.

14:15

Jetzt wird gefragt, ob die ÖVP oder die Telekom die Kosten von Jagden übernommen haben. Mensdorff "rät", dass die von Petzner vorgelegten Jagdlisten nicht von der Telekom stammen.

14:11

Petzner ist wieder dran und scherzt mit Mensdorff über Parallelen in der Kindheit. Petzner legt Namen und Fotos von Jagdbeteiligten vor. Mensdorff will die Beteiligten wieder nicht namentlich nennen.

14:07

Amon stellt keine Fragen mehr, jetzt kommt Rosenkranz an die Reihe. Er will wissen, ob die OMV bei Mensdorff Jagden veranstaltet hat. Petzner will von Rosenkranz den Zusammenhang zur Telekom wissen. Moser unterbricht und verweist darauf, dass beide in der Pause weiter miteinander reden sollen.

14:04

Pilz fragt, ob es System hat, dass mehrere Kabinette von Ministern mit Unternehmen zusammenarbeiten oder ob die Telekom das einzige schwarze Schaf sei. Amon will den Akt mit den Verbindungen zum Kabinett Strasser sehen. Mensdorff will lieber nichts sagen, als wegen falscher Aussage wieder angezeigt zu werden.

14:02

Pilz fragt, ob er einen Beamten für eine Gegenleistung eingeladen habe? Habe er nicht, sagt Mensdorff. Es geht wieder um seine Bekanntschaften mit dem Ministerkabinett Strassers. Mensdorff entschlägt sich.

13:58

Pilz merkt an, dass sich Mensdorff nicht nach Lust und Laubne entschlagen darf. Pilz schaltet den Verfahrensanwalt ein und sieht sich bestätigt.

13:55

Kräuter will wissen, ob Mensdorff seinen Diplomatenpass noch verwendet. Mensdorff sagt, dass er keinen mehr besitze: "Ich hatte einen als meine Frau Minister war, oder so."

13:51

"Von einem Hochstand zum anderen kann man nicht tuscheln", erklärt Mensdorff die Unmöglichkeit bei Jagden Korruptionsmachenschaften zu planen. Kräuter von der SPÖ ist dran.

13:47

Petzner spricht drei Jagden in Zusammenhang mit der Telekom an. Er will wissen, ob es noch mehr Jagden über seine Jagdgesellschaften gegeben hat. Mensdorff weiß von keiner anderen Jagd. Er glaubt nicht, dass die Telekom mehr als dreimal bei ihm gejagt hat. Mensdorff bezweifelt wenig überraschend die Relevanz der Jagden per se.

13:45

Infotech wird angesprochen. Petzner will wissen, wie es zu Mensdorffs Beteiligung und Ausstieg gekommen ist. Mensdorff entschlägt sich.

13:42

Petzner hat noch Fragen und will wissen, was es mit dem Projekt Alpha auf sich hat. Mensdorff entschlägt sich. Damit wechselt Petzner zu den Abschusslisten und will die Namen darauf vorgelesen bekommen bzw. entziffert bekommen. Mensdorff will das nicht machen - "nicht freiwillig auf jeden Fall".

13:39

Mensdorff lässt sich doch zu einem Statement hinreißen: "Ich habe nie in meinem Leben irgendeine Partei oder irgendeinen Politiker bestochen. Das, was ich gemacht habe, waren Wirtschaftsaktionen." Pilz meint, dass wir auf das Thema Bestechung noch zurückkommen werden. Es folgt Amon ohne Fragen, wie auch Rosenkranz.