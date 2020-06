Demos mit dichten Menschenmassen auflösen? Runder Tisch bei Anschober

An ein Demonstrationsverbot denkt man im Gesundheitsministerium jedenfalls nicht. Aber es wird in Zukunft Auflagen für Demonstranten geben, damit sich das Virus nicht wieder verbreiten kann. „Nur, weil sich Demos im Freien abspielen, heißt das noch nicht, dass es dort keine Ansteckungsgefahr gibt“, verlautet aus dem Anschober-Ministerium. So hätten sich auch Begräbnisse und Fußballstadien als Ansteckungsherde entpuppt. Überall, wo Emotionen herrschen und Menschen aufs Abstandhalten vergessen, bestehe Ansteckungsgefahr.

Der Runde Tisch bei Anschober widmete sich daher den Fragen:

Welche Regeln? Zum Beispiel Abstandhalten, Maskenpflicht.

Wie verbindlich werden die Regeln? Soll die Polizei beispielsweise Demos auflösen dürfen, wenn die Menschenmassen zu dicht werden?