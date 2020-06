Kurz macht Druck bei Volksbegehren

Kurz macht auch Druck beim Zeitplan. „Ein großer Schritt Richtung mehr Demokratie sollte uns noch vor der Wahl gelingen.“ Mit der Hürde von 250.000 Menschen (rund vier Prozent der Wahlberechtigten) könne er leben. Gleichzeitig pocht er erneut auf die Unterstützung von Volksbegehren via Internet. „Mein Appell an alle: Etwas großzügiger in Detailfragen sein, um rasch zu einer Lösung zu kommen.“

Applaus für den Oppositionsvorstoß gab es auch von VP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl. Er sieht einen „Schritt in die richtige Richtung“. Er habe schon vor drei Wochen ähnlich argumentiert, die SPÖ habe aber abgelehnt. Deren Klubobmann Josef Cap meinte in einer Aussendung, der Kompromissvorschlag werfe „neue Fragen auf“: Weiter offen sei etwa die Frage, ob die Mehrheit über Rechte der Minderheit – etwa ein Recht auf Asyl – abstimmen darf.