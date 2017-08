Demokratie: KURIER-Leser als Jury-Mitglieder gesucht

Kennen Sie Ada Colau? Nein? Das ist schade, denn die 43-Jährige ist Bürgermeisterin ihrer Heimatstadt Barcelona und wegen ihrer durchaus innovativen Amtsführung eine der spannendsten Kommunalpolitikerinnen in Europa.

Gemeinsam mit dem KURIER wählt das in Wien ansässige "Innovation in Politics"-Institut in den nächsten Wochen politische Projekte und Verantwortungsträger aus, die über die Maßen innovativ sind; Colau ist eine der Nominierten.

Was macht die Spanierin besonders? Colau versucht ihr Amt so transparent wie kein Stadtchef vor ihr zu führen: Via Internet können Bürger Einsicht in den Termin-Kalender der Stadtchefin nehmen und selbst die Reise-Spesen sowie die Abrechnung der Dienst-Kreditkarte einsehen.

Das von honorigen Fürsprechern wie Patricia Kahane getragene "Innovation in Politics"-Institut will Politikerinnen wie Colau in den Fokus rücken, in neun Kategorien warten Preise für politische Innovation.

Was wird bei den "Awards" belohnt? Politische Projekte, Initiativen oder Aktivitäten, die das Zusammenleben fördern und den Bürgerinnen und Bürgern dienen.

"Der Vertrauensverlust der Menschen in die Politik ist in ganz Europa spürbar. Daher ist die Weiter-Entwicklung unserer Demokratie keine nationale Aufgabe", sagt Edward Strasser, einer der Gründer des mittlerweile in acht europäischen Ländern ansässigen Instituts.

Ohne Parteifarbe

Die in Frage kommenden Projekte stammen aus allen Bereichen der Politik, von Bürgerbeteiligung über Lebensqualität bis hin zu neuen Jobs. Und sie kommen von allen politischen Ebenen, von der Gemeinde bis zu Ministerien. Parteifärbung spielt keine Rolle.

Das Spannende für KURIER-Leser ist nun: Insgesamt 25 Personen dürfen sich an der Arbeit der europäischen Jury beteiligen. Die über den KURIER gefundenen Mitglieder bekommen bis zu 15 Projekte zur Bewertung. Als Dankeschön sind die Jury-Mitglieder am 6. Dezember zu der großen, von Andre Heller kuratierten Fest-Gala im Wiener Rathaus eingeladen.

Was muss man tun, um als Jury-Mitglied in Frage zu kommen?

Im Wesentlichen gibt es dafür zwei Voraussetzungen: Kandidaten müssen englische Texte lesen bzw. verstehen können – die Projekte werden mit einem online-Tool vorgestellt und auch online bewertet.

Und er oder sie muss ein eMail an [email protected] verfassen (Kennwort: Jury), indem in wenigen Sätzen erklärt wird, was für ihn oder sie gute von schlechter Politik unterscheidet. Der Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 31. August 2017.