Die für Samstag angekündigte Demo gegen die ÖVP-FPÖ-Regierung hat mit einer Versammlung am Wiener Westbahnhof begonnen. Rund 500 Leute waren am Samstag kurz nach 14 Uhr nach Schätzungen von KURIER-Reportern eingetroffen.

Erwartet werden im Laufe des Nachmittags mehrere tausend Regierungsgegner, die gegen Schwarz-Blau demonstrieren wollen. Bis 15 Uhr ist der sogenannte "Neujahrsempfang" für die Regierung im Gange, ab drei soll dann Richtung City marschiert werden. Autofahrerklubs warnen vor Verkehrsbehinderungen in der Wiener Innenstadt.

Prognose: Lautstark, aber friedlich

Die Polizei wird für die Demonstration bis zu 1.300 Beamte abstellen. Laut einem Bericht des Standard wollen die Behörden mit 1.000 Beamten in die Grundaufstellung gehen, zusätzliche Reserven stünden bereit.

Die Wiener Polizei erwartet einen lautstarken, aber friedlichen zivilgesellschaftlichen Protest mit mehreren tausend Teilnehmern. Sorge bereitete den Behörden laut Standard allerdings, dass es Aufforderungen in linksextremen Kreisen in Deutschland gab, zur Demo nach Wien zu fahren.

Route zum Heldenplatz

Foto: Birgit Seiser/KURIER Die Veranstalter rechnen mit bis zu 10.000 Teilnehmern, die vom Christian-Broda-Platz über die Mariahilfer Straße und die Babenberger Straße zum Ring und weiter zum äußeren Burgtor und dann auf den Heldenplatz ziehen werden. Mobilisiert wird auch für einen zweiten Sammelpunkt im Regierungsviertel am Ballhausplatz.

Organisiert wird die Demonstration von der Plattform für eine menschliche Asylpolitik, der Offensive gegen Rechts und der Plattform Radikale Linke. Gemeinsam wirft man der neuen ÖVP-FPÖ-Regierung rassistische, rechtsextreme und neofaschistische Tendenzen vor.

