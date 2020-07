Hundstorfer geht von Reichensteuer aus

Kein Ende im rot-schwarzen Konflikt um eine Steuerreform und das Thema Reichensteuern.

Dass eine Entlastung der Lohnsteuerzahler ohne Millionärssteuern zu finanzieren ist, kann sich Sozialminister Rudolf Hundstorfer nicht vorstellen. "Es wird sehr wohl in Richtung eines weiteren Ausbaus von vermögensbezogenen Steuern gehen", sagte der SPÖ-Ressortchef gestern am Rande des EU-Sozialministerrats in Brüssel.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos drängte die ÖVP einmal mehr, was den Zeitpunkt für die Steuersenkung betrifft: "Runter von der Bremse. Das muss die Devise sein. Wir müssen die Arbeitnehmer so rasch wie möglich entlasten, damit diese wieder mehr netto vom brutto haben."