Zwei Blaskapellen werden aufspielen, Tiroler Schützen Ehrensalve abfeuern. Dazu ein Begrüßungstrunk und Gulasch zur Labung. Was sich anhört wie ein Dorffest, gehört in Wirklichkeit zu Alexander Van der Bellens Angelobung als Bundespräsident. Die Bevölkerung bekommt die Gelegenheit, ihn auf seinem ersten Weg als Bundespräsident vom Parlament in seinen Amtssitz in der Hofburg zu begleiten.

Bevor das Fest beginnt, muss allerdings noch Formelles abgetan werden. Die Angelobung erfolgt am 26. Jänner um 10 Uhr im Parlament, für den gesamten Ablauf bis hin zum spätnachmittäglichen Empfang in der Präsidentschaftskanzlei gibt es ein detailliertes Protokoll.

Um 9.40 Uhr treffen Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) im Empfangssalon des Parlaments ein.

treffen Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) im Empfangssalon des Parlaments ein. Wenig später kommt Van der Bellen ins Hohe Haus, während die Regierungsmitglieder schon im Historischen Sitzungssaal Platz nehmen.

Platz nehmen. Um Punkt 10 Uhr wird die 18. Bundesversammlung durch die Vorsitzende Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP) eröffnet.

wird die 18. Bundesversammlung durch die Vorsitzende Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP) eröffnet. Nach der Gelöbnisformel folgen Ansprachen der Präsidentinnen des Bundesrats, Ledl-Rossmann, und des Nationalrats, Doris Bures (SPÖ).

folgen Ansprachen der Präsidentinnen des Bundesrats, Ledl-Rossmann, und des Nationalrats, Doris Bures (SPÖ). Anschließend gibt es eine Rede des neuen Bundespräsidenten.

des neuen Bundespräsidenten. Abgeschlossen wird diese Veranstaltung mit der Bundeshymne.

Wie bereits bei der ersten Angelobung von Heinz Fischer wird es auch diesmal keine Ansprache des Vorgängers geben, da dessen Verabschiedung vor der Bundesversammlung bereits im vergangenen Juli erfolgte. 2004 war dies ebenfalls nicht der Fall, da Fischers Amtsantritt vom plötzlichen Tod seines Vorgängers Thomas Klestil nur 36 Stunden vor dem Ende seiner Amtszeit überschattet gewesen war.

Militärischer Festakt zu Mittag

Im Anschluss an die Bundesversammlung am 26. Jänner finden am Heldenplatz ab 12.15 Uhr der Militärische Festakt und die Große Flaggenparade des Bundesheeres sowie Kranzniederlegungen statt - ist der frisch angelobte Bundespräsident dann doch auch Oberbefehlshaber des Bundesheeres. Danach gibt es noch einen Empfang von Van der Bellens Heimatbundesland Tirol.

Am Nachmittag tritt die Bundesregierung im Bundeskanzleramt zusammen und marschiert dann gemeinsam über den Ballhausplatz in die Hofburg - um dem neuen Bundespräsidenten um 15 Uhr im Maria Theresien Zimmer den Rücktritt anzubieten, den dieser (wie üblich) nicht annehmen wird. Van der Bellen wird stattdessen ein kurzes Gespräch mit Kern und Mitterlehner führen, und danach ist noch ein Gruppenfoto mit der Regierung geplant, bevor der Präsident zu Erfrischungen ins Jagdzimmer lädt. Am Spätnachmittag wird außerdem noch zu einem Empfang des Bundespräsidenten in die Räumlichkeiten der Präsidentschaftskanzlei geladen.

Nach einer Aufhebung der ersten Stichwahl im Mai durch den Verfassungsgerichtshof und einer Terminverschiebung wurde Van der Bellen am 4. Dezember zum neunten Bundespräsidenten der Zweiten Republik gewählt. Er erreichte dabei 53,79 Prozent. Foto: KURIER/Gilbert Novy

Nach den Formalitäten gibt es Gulasch

Angeführt vom Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) halten die Schützen nach dem militärischen Festakt einen "landesüblichen Empfang" für Van der Bellen ab. Sowohl die Kapelle aus dem tirolerischen Kaunertal, der Heimat des Präsidenten, als auch aus dem oberösterreichischen Peuerbach, der Heimat von Ehefrau Doris Schmidauer, werden anlässlich der Angelobung aufspielen.

Mit dabei sind die Schützenkompanie Kaunertal, die Fahnenabordnung der Schützenkompanie Kaunerberg sowie zehn Fahnenabordnungen der Tiroler Traditionsverbände. Um ca 13.15 Uhr gibt es für die Bevölkerung die Möglichkeit einer Begegnung mit dem Staatsoberhaupt. Das Bundesheer wird direkt beim Äußeren Burgtor die Festgäste und Bürger aus der Gulaschkanone verköstigen. Die Gardemusik Wien sowie die Musikkapellen aus Kaunertal und Peuerbach werden dabei musikalisch unterhalten.

"Wir laden die Bevölkerung ein, Alexander Van der Bellen auf seinem ersten Weg als Bundespräsident zu begleiten", so Lothar Lockl, Obmann des "Vereins Gemeinsam für Van der Bellen. Treffpunkt ist im Volksgarten beim Theseustempel ab11.00 Uhr.