Coronavirus: So funktioniert die Justiz im Notbetrieb

"Die Zeit bringt uns alle an die Grenzen", sagt Karoline Edtstadler zu Beginn.

ÖVP und Grüne bringen am Donnerstag einen Initiativantrag ein, um die Justiz trotz Corona zu gewährleisten. "Es geht darum, dass wir alle möglichst wenig phyischen Kontakt haben und, dass wir eine beschlussfähige Regierung haben."

Es soll eine Fristunterbrechung geben. Diese gilt auch für den Verfassungsgerichtshof.

Die Fristen sollen ab 1. Mai neu laufen. Grund: Rechtsberatende Berufe sind, wie viele andere, derzeit nicht leicht zu kontaktieren.

Ministerrat per Umlaufbeschluss

Um die Funktionsfähigkeit des Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshofes aufrecht zu erhalten, werde es künftig Umlaufbeschlüsse geben, so Edtstadler. Auch für den Ministerrat wird ein Umlaufbeschluss künftig möglich sein. Also werden für Beschlüsse künftig Minister nicht physisch anwesend sein müssen. Das Bundesgesetz soll zudem an die Erfordernisse des 21. Jahrhunderts angepasst werden.

Alma Zadic ist am Wort. Die Justizministerin betont, dass "Rechtsfriede und Rechtssicherheit" gewahrt bleiben müssen.

Kein Besuch im Gefängnis

Im Strafvollzug gibt es keine Besuchsmöglichkeiten mehr, um die Insassen wie Beamten vor dem Coronavirus zu schützen. Der einzige Kontakt kann durch einen Anwalt erfolgen.

Haftverhandlungen werde es weiter geben. Es würden alle Möglichkeiten geprüft, wie der Rechtsstaat auch per Mail u.a. funktionieren kann. Denn: Bis dato sei in vielen Fällen noch die physische Präsenz erforderlich - in Zeiten des Coronavirus sei dies aber schwer oder nicht möglich.

Alle Justizwachebeamten werden zudem in Gruppen eingeteilt, um die Infektionsgefahr zu minimieren und das System aufrecht zu erhalten.

Eingeführt wird zudem eine Insolvenzbremse. Die Frist wird verdoppelt auf 120 Tage.

Zunehmende Fälle von häuslicher Gewalt werde publik, lässt Bürgermeister Michael Ludwig wissen. Die Justiz sei sich dessen bewusst, sagen Zadic und Edtstadler. Man sei in Gesprächen mit den zuständigen Behörden und Ministerin Susanne Raab.