Corona: Nächste Woche Öffnungsplan, Schulen und Handel zuerst

Bundeskanzler Sebastian Kurz erwähnte eingangs die Belastungen durch den Lockdown, der gleichwohl notwendig sei - weswegen er appellierte, weiter durchzuhalten.

Er freue sich aber, auch gute Nachrichten mitbringen zu können.

Das eine sei die Möglichkeit von Massentests. Diese seien kein Allheilmittel, aber eine gute Chance weitere Ansteckungen zu verhindern - und damit auch weitere Lockdowns. Solche Tests müssten wiederholt werden. Schon am ersten Dezember-Wochenende will man starten mit Lehrern und Polizisten; darüberhinaus werden Tirol und Vorarlberg bereits generell mit ihren Tests an diesem Wochenende (5./6.) starten; eine Woche später folgt dann Salzburg.

Im Jänner werde man mit den Impfungen starten - mit besonders gefährdeten Gruppen. Ausdrücklich dankte Kurz dabei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für ihr Bemühen um die Bereitstellung der entsprechenden Impfdosen.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober betonte, man könne noch keinesfalls von einer Trendwende sprechen, vielmehr von einer Stabilisierung auf viel zu hohem Niveau.

Anschober erinnerte an die Erfolgsgeschichte der Impfprogramme in Österreich, etwa bei der Kinderlähmung. Diese Geschichte könne nun fortgeschrieben werden mit der Corona-Impfung. Es gebe keinen Zwang, aber eine "sehr dringende Empfehlung" diese Impfmöglichkeit wahrzunehmen.

Erneut nannte der Minister als Ziel eine Impfquote von 50 Prozent "plus einem ganz großen X".

Bildungsminister Heinz Faßmann betonte ebenfalls die Freiwilligkeit und Kostenlosigkeit der Tests. Dass Lehrer und Kindergartenpädagogen starten, zeige den hohen Stellenwert des Bildungssystems.

Die Schnelltests seien eine Überbrückungshilfe bis zur Zeit der Impfung. Sie seien freilich kein "Freibrief für Partys", wie Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres gestern festgestellt hatte.

Nicht festlegen wollte sich Kurz bezüglich der konkreten Öffnungsschritte bzw. deren Modalitäten nach dem 7. Dezember - dazu werde es in der kommenden Woche nähere Informationen geben.

Das Ziel der Massentests sei letztlich dasselbe wie das eines Lockdowns: Ansteckungen zu reduzieren. Beides werde es in den Wochen bis Weihnachten brauchen. Weihnachten zu "retten", bedeute, möglichst wenig Infizierte zu haben.

Anschober betonte, die Massentests seien nur ein Teil eines größeren Ganzen, zu dem etwa auch Zielgruppentests zählten. Man habe auch aus der Kritik an den Tests in der Slowakei gelernt - indem man falsch Positive ein zweites Mal testen werde.