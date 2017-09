Foto: SEPA.Media | Martin Juen

Samstag, kurz vor acht Uhr vor der SPÖ-Zentrale in der Wiener Löwelstraße. Die Terrasse im angrenzenden Cafe Landtmann ist noch leer, doch im wartenden Tourbus der Sozialdemokraten ist die Kaffeemaschine bereits angeworfen. Das Wahlkampfteam besiedelt, je nach Temperament fröhlich oder verschlafen, die vorderen Busreihen. Pünktlich erscheint Kanzler Christian Kern, um sich auf Wahlwerbe-Tour zu begeben. An diesem Samstagvormittag steht Amstetten auf dem Plan.

Seit 20. August ist Kern mit dem Wahlkampfbus unterwegs. 6000 Kilometer hat er bereits zurück gelegt, 45 Gemeinden quer durch Österreich besucht und auf Versammlungen zwischen 200 und 1500 Leuten für Stimmen für die SPÖ geworben.

Sympathiebekundungen des Publikums sind an Dekorationen an den Busscheiben nachzuvollziehen. Ein Enkel des Vorarlberger Ex-SPÖ-Abgeordneten Manfred Lackner hat dem Kanzler eine Zeichnung geschenkt. Fußball-Legende Walter Schachner brachte eine Fotografie aus dem Cordoba-Jahr 1978 vorbei, als der Kanzler-Bus kürzlich in Schachners Heimatort St. Michael Station machte.

Gebt’s ihm was z’essen

Die Slim-Linie des Kanzlers scheint bei vielen Leuten den Reflex auszulösen, ihn aufpäppeln zu wollen. Kern hat bereits 36 Geschenkkörbe bekommen, wohl gefüllt mit Speck, Würsten, Brot, Honig, Marmeladen und allerlei Schleckereien. Schnaps und Wein fehlen auch nicht.

In Amstetten sollte Kern den 37. Geschenkkorb erhalten. "Ja, gebt’s ihm was z’essen", ruft eine ältere Dame zustimmend im Publikum.

Mehrere hundert Menschen drängen sich um die Bühne in der Innenstadt von Amstetten. Viele sind deklarierte Sozialdemokraten, zu erkennen an SPÖ-Jacken oder SPÖ-Abzeichen an den Gewändern. Ein Jazz-Quintett sorgt für Stimmung, die SPÖ verteilt Frühstück mit Obst und Getränken. "Ich hoffe, dass er dort bleibt, wo er jetzt ist. Alles andere wäre eine Katastrophe", sagt ein älterer Mann, als der Kanzler die Bühne erklimmt.

"Lassen Sie sich von den bunten Luftballons nicht täuschen", rät Kern seinen Zuhörern. "Da wird mit viel Geld eine Fassade bunt bemalt, aber in der Politik geht es nicht um bunte Farben, sondern um beinharte Interessen. Es zählt ausschließlich, wer auf wessen Seite steht." An dieser Stelle bekommt ÖVP-Chef Sebastian Kurz sein Fett ab. "Da machen einige Industrielle gerade das Geschäft ihres Lebens. Sie spenden ein paar Millionen im Wahlkampf und bekommen dafür Milliarden an Steuergeschenken zurück." Diese Steuergeschenke würde nicht der ÖVP-Obmann bezahlen, sondern "Sie alle, wie Sie hier stehen", ruft Kern ins Publikum. Die SPÖ hingegen stehe auf der Seite jener 95 Prozent, die nicht privilegiert seien.

Klassische sozialdemokratische Inhalte kommen in der niederösterreichischen Kleinstadt gut an. 80.000 Jobs habe er geschaffen, weil die SPÖ "nicht zugeschaut hat, sondern so viel Geld wie nie zuvor in die Wirtschaft gelenkt hat". Das Ergebnis sei, dass die Arbeitslosigkeit sinke, vor allem bei den Jungen. "Arbeitslosigkeit ist für uns ein Skandal", sagt Kern unter heftigem Applaus. "20.000 Jobs für Über-50-Jährige bedeuten nicht nur 20.000 Mal Einkommen, sondern auch 20.000 Mal Würde und 20.000 Mal eine Perspektive."

Besonders empathisch widmet sich Kern dem Thema Pflegeregress. In Wien habe er eine Frau kennen gelernt, die habe ihm erzählt, ihre kleine Pension, ihre beiden Lebensversicherungen und ihre kleine Wohnung seien ihr für das Pflegeheim genommen worden, sie habe mühselig pro Monat fünf Euro auf die Seite gelegt, um den Enkeln etwas zu Weihnachten schenken zu können. Er habe "die Angst in den Augen der Menschen gesehen, alles zu verlieren, wenn sie ins Pflegeheim müssen".

Einfühlsamer Kanzler

Daher sei es richtig, den Pflegeregress abgeschafft zu haben. Sie habe noch nie einen so einfühlsamen Bundeskanzler gesehen, schwärmt eine Zuhörerin.

Nach der Rede wird Kern um Selfies und Autogramme gebeten. Manche Leute bringen Anliegen vor. Eine Frau möchte, dass sich Kern für ein neues Tiertransportgesetz einsetzt.

Eine ältere Frau deponiert ihre Besorgnis, dass in den neuen Primärversorgungszentren zu wenig Geld für Sozialarbeiter vorgesehen sei. "Es gibt so viele einsame, alte Menschen, um die sich niemand kümmert", sagt die Frau. Diese müssten besucht und beraten werden, damit sie die richtigen Medikamente nehmen und sich, solange sie es noch können, selbst richtig pflegen.

Kern zieht aus den vielen Kontakten im Wahlkampf seine Lehren. Eine lautet: "Was die innenpolitische Blase interessiert, ist weit von dem entfernt, was die Lebensrealität der Menschen ist."

In dieser Reportage-Serie sind bereits erschienen:Grün-Chefin Lunacek ("Ich bin eine Kämpfernatur") am 13. 8.ÖVP-Chef Kurz ("Der Sebastian zieht das durch") am 27. 8. Neos-Chef Strolz ("Goschert und voll von Energie") am 3.9. folgt FPÖ-Chef Strache