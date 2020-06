Chip gegen Steuerbetrug soll Milliarde Euro bringen

Österreich

In derist- in positiver Hinsicht - Schlusslicht beim Anteil der, gemessen am offiziellen Bruttoinlandsprodukt. Ebenfalls einstellige Raten weisen nur noch(8,3), die(9,0) und das Vereinigte Königreich (9,4 Prozent) auf. Jedoch isteines von nur sechs EU-Ländern, in denen der "" zunimmt.liegt bei 12,2 Prozent. Die höchsten Werte hatfür(30,6),(28,0) und(27,7 Prozent) ermittelt. Im OECD-Raum weisen nur, dieund vor allem diemit 8 bzw. 6,5 und 5,9 Prozent noch geringere ""-Quoten alsauf.

In Österreich dürfte heuer die Schattenwirtschaft um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr wachsen. Abgesehen vom Anstieg von 5,75 Prozent im Jahr 2014 ist dies das stärkste Plus seit 2011. Quantitativ am bedeutendsten ist die Schattenwirtschaft in Wien mit 5,88 Mrd. Euro sowie in den großen Bundesländern Ober- und Niederösterreich mit 3,57 bzw. 3,46 Mrd. Euro.