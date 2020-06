Causa BUWOG: Drama um Grassers Ex-Sekretär

Besonders spannend ist nun, was zwischen diesem 7. Juni 2004, also dem informellen Treffen von Mitgliedern der Vergabekommission samt Minister Grasser, und der finalen Anbotsöffnung der BUWOG-Vergabekommission am 13. Juni 2004 passierte. Für Vertreter des parlamentarischen Untersuchungsausschusses steht mittlerweile fest: Irgendjemand aus dieser kleinen, feinen Runde, die am 7. Juni im Finanzministerium tagte, müsse Grassers Trauzeugen Walter Meischberger mit der Information über das 960-Millionen-Limit der CA-Immo versorgt haben, damit dieser den Tipp an die Immofinanz weiter reichen konnte; es könne sich nur um eine Handvoll Personen handeln, inklusive Grasser.

Grasser dementiert jegliche Beteiligung und bestreitet alle Vorwürfe. Meischberger beteuert, er wisse nicht mehr, wer ihm die für ihn so wertvolle Zahl damals zugesteckt habe.

Laut KURIER-Informationen wird der damalige Grasser-Vertraute Heinrich Traumüller nach seiner jüngsten Offenbarung im Untersuchungsausschuss zum wichtigsten Zeugen der Staatsanwaltschaft im Fall KHG – eine neuerliche Einvernahme durch die Korruptionsermittler steht unmittelbar bevor. U-Ausschuss-Mitglied Stefan Petzner hatte bereits nach Traumüllers Befragung am Donnerstag gemeint: "Jetzt ist alles aufgeflogen. Der Verkauf der Bundeswohnungen war eine geschobene Partie mit dem Mastermind Grasser im Mittelpunkt. Ich rechne mit einer Anklage."