Grasser: Anklage-Entscheidung im Frühjahr

Dem Ex-Minister wird von der Finanz ja vorgeworfen, er habe seine Meinl-Honorare nicht ordnungsgemäß versteuert und den Fiskus um 2,6 Millionen Euro geprellt. Dem nicht genug, wollen die Ermittler prüfen, ob die Stiftungen und ihre Konten Hinweise bieten, dass Grasser von Provisionszahlungen, die bei Projekten wie dem Terminal Tower oder der BUWOG-Privatisierung geflossen sind, profitiert hat.

Geht’s nach Ainedter, ist die Sache einfach: An den Vorwürfen ist nichts dran, die Justiz ermittelt seit Jahren erfolglos – und auch die Liechtensteiner Akten können gar „keine Überraschungen“ enthalten.

Die Korruptionsstaatsanwaltschaft sieht die Sache naturgemäß anders: „Die Unterlagen sind ein weiterer, interessanter Baustein der Ermittlungen“, sagt ein Sprecher.

Im Justizministerium rechnet man damit, dass die Vaduzer Unterlagen spätestens Ende Jänner in Wien eintreffen. Die Entscheidung, ob gegen KHG Anklage erhoben wird, soll laut Insidern zumindest bei der möglichen Steuer-Hinterziehung noch im Frühjahr fallen.

Unabhängig von Vaduz ist die Justiz in der Causa Grasser weiter rege tätig: So werden derzeit 10 Terabyte Daten, die bei Hausdurchsuchungen bei Privatpersonen und Unternehmen in Österreich beschlagnahmt wurden, gesichtet. Und Stück für Stück werden der Justiz auch Unterlagen von den Kollegen aus Zürich geschickt.

Wie berichtet, gab es auch in der Schweiz in der Causa KHG Hausdurchsuchungen. Am Freitag bekam Staatsanwalt Gerald Denk erstmals Post.

„Das war“, so ein Sprecher der Behörde, „aber nur eine eher kleine Lieferung. Der Großteil der Akten liegt noch in der Schweiz.“