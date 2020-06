4,5 Jahre Haft für Kärntens Ex-VP-Chef

Der OGH ging mit Josef Martinz hart ins Gericht: "Nur im System Haiders gehandelt zu haben ist kein Grund, die Strafe von Martinz herabzusetzen. Josef Martinz hat bewusst Geld der Allgemeinheit veruntreut und bewusst missbraucht," begründete der Richter das Urteil.

Martinz ist damit der erste Kärntner ÖVP-Politiker, der ins Gefängnis wandert – in den nächsten Wochen. Zudem wurde der Ex-Politiker verpflichtet 18.000 Euro an die Holding zurückzuzahlen. Birnbacher, der bereits knapp eine Million Euro zurückgezahlt hat, wird weitere zwei Millionen Euro an die Holding überweisen. Allerdings hat die Holding damit immer noch einen Schaden von rund 2,7 Millionen Euro.

Mit diesem Urteil wird es für die Haider-Erben spannend. Denn die Kärntner Landesholding wird nun prüfen, ob sie nicht auch Regressforderungen gegen die Erben von Ex-Landeshauptmann Jörg Haider – der KURIER berichtete – einbringen wird. Tochter Ulrike Haider-Quercia, die gestern ihren Wahlkampf als BZÖ-Spitzenkandidatin für die EU-Wahl in Klagenfurt startete, sieht der Drohung gelassen entgegen. "Da geht es um die Honorarnote eines Steuerberaters und eine inoffizielle Forderung der ÖVP. Ich weiß nicht, was mein Vater damit zu tun haben soll."

Ebenfalls auf der Anklagebank saßen die beiden Ex-Vorstände der Landesholding Hans-Jörg Megymorez und Gert Xander. Die beiden hatten, wie von Jörg Haider und Martinz gefordert, das Honorar an Birnbacher überwiesen. Gert Xander wurde in Handschellen vorgeführt. Er wurde bereits rechtskräftig in der Causa Styrian Spirit verurteilt. Hans-Jörg Megymorez muss drei Jahre in Haft und Gert Xander weitere zwei Jahre.