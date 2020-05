Küberl: „18 Jahre mit Herzblut"

Egal, ob Pflege, Bildung, Asyl oder Armut: Wenn es darum ging, Benachteiligten in Österreich eine Stimme zu verleihen, war Franz Küberl da. In seiner Funktion als Präsident der Caritas Österreich fungierte er 18 Jahre lang als eine Art Gewissen für die Politik. Am Mittwoch kündigte er via Ö1 an, nicht mehr für das Amt zu kandidieren.

„Die Entscheidung ist in mir seit etwa einem Jahr gereift“, erzählt er im KURIER-Gespräch. „Ich denke, 18 Jahre sind eine sehr gute Zeit für diese wichtige Funktion. Ich habe das seit 1995 mit Herzblut gemacht.“

Dieses Herzblut attestieren Küberl auch zahlreichen Wegbegleitern. „Er hat viel bewegt“, sagt Wiens Caritas-Direktor Michael Landau zum KURIER, der als Nachfolge-Favorit gilt. „Er ist sehr beharrlich im Kampf für benachteiligte Menschen eingetreten, seien es Obdachlose, Flüchtlinge oder Pflegebedürftige“, so Landau.

Lob kam auch vom Wiener Erzbischof, von Hilfsorganisationen und von den Grünen. Für sie alle hat Küberl auch eine wichtige Rolle in der Politik.

Er selbst freut sich im Rückblick über einige soziale Errungenschaften, zu denen er wesentlich beigetragen hat: „Gesellschaftlich und politisch ist uns die Einführung der bedarfsorientierten Mindestsicherung gelungen, eine vernünftige Unterbringung von Asylwerbern oder viele Initiativen beim Thema Pflege.“ Aber er gibt sich auch bescheiden: „Leider konnten wir nicht allen helfen, denen wir helfen wollten.“