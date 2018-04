BVT-Affäre: Neos nehmen das Innenressort ins Visier

Stephanie Krisper soll die pinke Aufdeckerin im geplanten Untersuchungsausschuss zur Causa um den Verfassungsschutz (BVT) werden. Nachdem die Affäre in den vergangenen Wochen politisch gleichsam in den Ferien war, hat sich die Neos-Abgeordnete in die Materie vertieft. Weil die SPÖ noch abwartet, ob sie ihren Antrag unterstützt, sollen die Details heute in einer Pressekonferenz mit Parteichef Matthias Strolz präsentiert werden.

Inhalt: Die Neos wollen nicht nur das BVT untersuchen, sondern zahlreiche weitere Vorgänge im Innenministerium. in den vergangenen Jahren. So soll sich der U-Ausschuss etwa dem mutmaßlichen Postenschacher zwischen Ministerbüro und Polizeibehörden widmen. Juristin Krisper hat eine umfangreiche Namensliste, die untersucht werden soll. Für die Neos ist auch ein eigener Antrag für einen U-Ausschuss denkbar – allerdings benötigen sie die Stimmen der SPÖ, um ihn im Parlament durchzubringen.