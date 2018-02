Studie am Hochzeitstag

So formulierte es W. ja in seinem internen Memo. Dass als Leistungsnachweis dann ein "Marktbericht für Rumänien" erstellt wurde, davon wusste er nichts, sagt der ehemalige Porr-Solutions-Mitarbeiter noch einmal. Die Studie erinnert ihn jedenfalls sehr an ein Studien-Konzept, das er selbst aufsetzte. Sie enthielte zumindest diverse Elemente daraus.

"Ich kann mich noch genau daran erinnern, weil ich das an meinem Hochzeitstag machen musste. Wenn man am Hochzeitstag statt wie vereinbart um 18.00 Uhr erst um 22.30 Uhr nach Hause kommt, dann bleibt einem das in Erinnerung, wie man vielleicht nachvollziehen kann."