Nachdem Ex-Justizminister Dieter Böhmdorfer mit der Anregung, die Generalprokuratur möge wegen Befangenheit der Richterin eine "Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes" ergreifen, abgeblitzt ist, kann der Prozess am heutigen Mittwoch wie geplant weitergeführt werden.

Auf dem Programm steht die Befragung von Ex-Immofinanz-Manager Christian Thornton durch Richterin Marion Hohenecker. Thornton ist wegen Untreue und Bestechung angeklagt. Er soll die Abwicklung der Millionenprovision des mitangeklagten Ex-Lobbyisten Peter Hochegger übernommen und Gelder für von Hochegger ausgestellte Scheinrechnungen an die zypriotische Firma Hocheggers, Astropolis, überwiesen haben. Von dort habe laut Anklage Walter Meischberger einen Großteil des Geldes nach Liechtenstein transferiert, wo es auf drei Konten landete. Die Staatsanwaltschaft sieht in Karl-Heinz Grasser den Inhaber eines der drei Konten - was dieser bestreitet. Das zweite Konto soll vom mitangeklagten Makler Ernst Karl Plech eingerichtet worden sein, der das Geld aber nur treuhändisch für Meischberger verwaltet haben will.

Hochegger kassierte eine über Scheinrechnungen abgerechnete Provision von 9,6 Mio. Euro, ein Prozent des Kaufpreises der Buwog von 961 Mio. Euro. Dass Hochegger tatsächlich sogar 9,9 Mio. Euro überwiesen bekam, wird wohl auch Thema bei der Befragung Thorntons sein. Bisher war die Mehr-Überweisung von Hochegger als "Fehler" bezeichnet worden.

Als alles ins Rollen kam

Thornton hatte ausgepackt und von der Millionenprovision für Hochegger im Zuge der Buwog-Privatisierung erzählt, als bei Ermittlungen und Hausdurchsuchungen Belege für die Millionenüberweisungen an Hochegger gefunden wurden. Das brachte die Ermittlungen zum Korruptionsverdacht bei der Buwog-Privatisierung erst ins Rollen. Heute verteidigt sich Thornton mit der Aussage, er habe die fiktiven Rechnungen im Auftrag des damaligen Immofinanz-Chefs Karl Petrikovics erstellt. Damals war er ja Geschäftsführer und nicht Vorstand.

Im Immofinanz-Prozess, in dem es um millionenschwere Aktienoptionsgeschäfte ging, war Thornton rechtskräftig zu 15 Monaten bedingter Haftstrafe verurteilt worden. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte dies im Oktober 2015 entschieden. In erster Instanz war Thornton noch zu zwei Jahren bedingt verurteilt worden.